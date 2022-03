Krasnystaw. Sprawdź jak tutaj możesz pomóc uchodźcom

– Dane te są niezbędne do ustalenia miejsc pobytu poszczególnych osób, gdyż w chwili obecnej wiele rodzin się rozdzieliło i nie ma ze sobą kontaktu – informuje Urząd Miasta Krasnystaw.

Osoby z Krasnegostawu, które przyjęły do siebie Obywateli Ukrainy powinny wypełnić kwestionariusz osobowy uchodźcy i przesłały go na adres email: [email protected]

W piątek przy parkingach, sklepach, stacjach benzynowych i na tablicach informacyjnych na terenie miasta oraz w jego najbliższej okolicy rozmieszczone zostały plakaty z informacją dla uchodźców z Ukrainy. Znajdują się na nim kontaktowe numery telefonów do osób, które udzielają kompleksowych informacji na temat wsparcia jakiego udziela nasze miasto.

Zajęcia dla dzieci

Krasnostawski Dom Kultury (ul. Okrzei 10) zachęca do wzięcia udziału w zajęciach plastycznych i rękodzieła, które będą miały miejsce w poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

Natomiast w Świetlicy Wsparcia Dziennego działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie (ul. Piłsudskiego 9) od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-17 będą prowadzone zajęcia animacyjne. Dzieciom zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna.

Lista jest otwarta, do zajęć można dołączyć w dowolnym momencie po uprzednim zgłoszeniu udziału. Dzieci, które zostały zgłoszone do udziału będą miały zapewniony transport.