Chełm. To będzie podwójne spotkanie z Meksykiem i Olą Synowiec

Spotkanie z kinem meksykańskim

Dyskusjny Klub Filmowy Rewers w Chełmie zaprasza na spotkanie z kinem meksykańskim. W czwartek 7 marca, o godz. 18:00 w kinie Zorza zobaczyć będzie można film "Totem", który był meksykańskim kandydatem do Oskara i zdobył nagrodę Jury Ekumenicznego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

To wzruszająca, pełna czułości historia o sile rodzinnych więzów w obliczu nadchodzącego pożegnania. Tótem rozpoczyna się od gorączki przygotowań do imprezy urodzinowej ojca, organizowanej w iście meksykańskim stylu: jest gwarno, tłoczno i kolorowo. Do domu schodzą się kolejni goście, a każdy z nich wydaje się być jeszcze barwniejszy od poprzedniego. Cały ten piękny harmider obserwujemy oczami siedmioletniej Sol. Na horyzoncie widać jednak rodzinne trzęsienie ziemi, które diametralnie zmieni życie wszystkich domowników...

Wprowadzenie do seansu "Totemu" poprowadzi Ola Synowiec - dziennikarka, pisarka, podróżniczka, absolwentka polonistyki oraz latynoamerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizująca się w kulturze meksykańskiej. Przez 9 lat mieszkała w Meksyku, pisze o tym kraju na swoim blogu Mexico Magico Blog (mexicomagicoblog.blogspot.com), ale też dla polskiej i zagranicznej prasy, publikowała, m.in. na portalu BBC, w „Dużym Formacie”, „Przekroju” czy „Podróżach".