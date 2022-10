Chełm. Miały być wizytówką miasta, są pośmiewiskiem. Nie tak powinny wyglądać nowe przystanki

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż w 40 lokalizacjach 38 wiat przystankowych i 40 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Od końca sierpnia bieżącego roku, na chełmskich chodnikach zaczęły pojawiać się nowe przystanki. Z początku budziły kontrowersje tylko swoim niepełnym wyglądem. Potem zaczęły przykuwać uwagę, ze względu na ich szerokość.

– To są jakieś kpiny! Gdzie się schowają ludzie, jak będzie padał deszcz, bo tu nie ma możliwości! – Jeśli jest za ciasno lub inne uwarunkowania ograniczają postawienie standardowej wiaty, to stawia się słupek przystankowy i ławkę. Tak to wyszło jak zawsze – komentowali sprawę oburzeni chełmianie.

Michał Rózga/Facebook