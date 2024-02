Chełm. Interesująca wystawa prac grupy „Impuls Art” w chełmskiej bibilotece

Grupa „Impuls Art” zrzesza absolwentki studiów podyplomowych malarstwa 2022/2023 UMCS w Lublinie

Grupę „Impuls Art” tworzą:

Katarzyna Brzyska, Wiesława Czarnecka-Koźlik, Izabela Kloch, Joanna Krasnowska, Violetta Krzywicka, Edyta Sawulska, Joanna Szewczyk, Agnieszka Wróblewska, Wanda Zawistowska, Ewa Zielonka-Gawrylak.

Cytat Mariny Abramović; "Sztuka to nie tylko coś, co widzisz, ale także coś, co czujesz" jest przewodnikiem w podróży artystek przez świat plastycznej kreacji. Autorki zapraszają do odwiedzin w ich artystycznym świecie, gdzie każde pociągnięcie pędzla tworzy nowy impuls do odkrywania piękna i emocji w najmniejszych detalach życia.