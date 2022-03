Uchodźcy z Chełma będą trafiać do mniejszych miast. Banaszek: To nie jest koncert życzeń

Najpierw zadecydowano o wprowadzeniu bonów komunalnych, które mają odciążyć mieszkańców goszczących za darmo uchodźców. Teraz posunięto się o krok dalej. Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek poinformował na swoich mediach społecznościowych o decyzji organizacji transportów do mniejszych miast dla Ukraińców nieposiadających zapewnionego miejsca pobytu.

– Ze względu na wyczerpującą się bazę miejsc noclegowych oraz coraz większą liczbę uchodźców przybywających do Chełma informujemy, że wszystkie osoby z Ukrainy, które przyjeżdżając do Chełma, nie mają docelowego miejsca zakwaterowania, kierowane będą do innych miast. Transport odbywa się w pełnym porozumieniu z samorządami, z którymi ściśle współpracuje Miasto Chełm – czytamy w komunikacie umieszczonym na portalu samorządowym miasta Chełm.