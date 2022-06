Proceder dzikich wysypisk śmieci kwitnie i stanowi poważny problem w Chełmie

Chociaż wyrzucanie odpadów w dowolnych miejscach podlega odpowiedzialności karnej, to jednak mimo to wciąż zalegają one w lasach, przydrożnych rowach, parkach i na polach.

- Pomimo, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, to proceder nowych nielegalnych wysypisk śmieci kwitnie nadal i stanowi poważny problem w Chełmie - informują pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie.

Warto pamiętać, że dzikie składowiska to miejsca niezabezpieczone i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk odpadów, przez co stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi. Odpady gromadzone w miejscach do tego nieprzeznaczonych nie są oddzielone od podłoża żadną warstwą ani materiałem izolacyjnym. Do gleby przenikają substancje toksyczne, które pod wpływem m.in. opadów atmosferycznych, przedostają się do głębszych warstw.