Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie świętowała 18 listopada 76-lecie swojego powstania. Była to szczególna okazja do wspomnień i podsumowań.

To były trzy bardzo udane, różnorodne i pełne emocji dni podczas 9. Ogólnopolskich Spotkaniach Profesjonalnych Teatrów Amatorskich w Chełmie. Na deskach Chełmskiego Domu Kultury, od 17 do 19 listopada, młodsi i starsi widzowie mogli oglądać sześć teatrów z Lublina, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i z Ludwina.

W sobotę (18 listopada) w SPSK nr 4 w Lublinie odbyły się pierwsze zabiegi krioablacji raka nerki. Jest to nowy, małoinwazyjny kierunek leczenia, który polega na zniszczeniu, a nie, jak do tej pory, wycięciu guza. To szansa dla chorych z niewielkim guzem nerki, którzy do tej pory nie mieli żadnej alternatywy leczenia.