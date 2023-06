Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 18.06 do 24.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kadry zatrzymane w czasie. Tadeusz Szkamruk i jego fotografie sprzed pół wieku”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kadry zatrzymane w czasie. Tadeusz Szkamruk i jego fotografie sprzed pół wieku Najpierw poznaliśmy zdjęcia. Były one wykonane w latach 60. ubiegłego wieku na sławnym jarmarku św. Kiliana w Skierbieszowie. Na owych pięknych, pożółkłych już fotografiach, uwieczniono dawnych handlarzy oraz wielu kupujących - mieszkańców Zamojszczyzny. Dzięki pomocy Urzędu Gminy w Skiebieszowie udało nam się dotrzeć do autora tych archiwalnych zdjęć. To pochodzący z Zawody (gmina Skierbieszów) Tadeusz Szkamruk. Spotkaliśmy się przed jego rodzinnym domem. Opowiedział nie tylko o targowisku sprzed dziesiątek lat. 📢 Łempicka ponownie w Lublinie. Teraz już na stałe. Zobacz zdjęcia z wernisażu "Tamara Łempicka: ponad podziałami" W sumie 18 prac. 12 płócien i 6 rysunków trafiło do Muzeum Narodowego w Lublinie aż z Meksyku. W piątek (23 czerwca) obył się uroczysty wernisaż wystawy, natomiast od soboty jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Lublina i turystów.

📢 "Wiła wianki i wrzucała je do wody". Za nami magiczna Noc świętojańska w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zobacz zdjęcia 23 czerwca 2023 r. Muzeum Wsi Lubelskiej zorganizowało wyjątkowe, wręcz magiczne wydarzenie w sektorze Powiśle: Noc świętojańską.

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbrojny bunt w Rosji. Wagnerowcy wkroczyli do Rostowa. Prigożyn grozi Moskwie: Zniszczymy wszystko, co stanie nam na drodze! Rosyjskie helikoptery wojskowe otworzyły w sobotę po południu ogień do konwoju najemników Grupy Wagnera, którzy są już prawie w połowie drogi z Rostowa nad Donem do Moskwy – powiadomiła w sobotę agencja Reutera. Wcześniej przywódca najemników poinformował, że znajduje się w kwaterze Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem i oczekuje tam na przybycie ministra obrony Siegieja Szojgu oraz szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa. Zagroził, że w przeciwnym razie wagnerowcy "pójdą na Moskwę". W reakcji na działania wagnerowców, Władimir Putin rozkazał Rosyjskim Siłom Zbrojnym "zneutralizowanie tych, którzy zorganizowali zbrojną rebelię".

📢 Żniwa z kosą w dłoniach. Tak wyglądało lato naszych dziadków, nawet jeszcze w latach 70. Potem królował on, Bizon! Archiwalne zdjęcia Niebawem zaczną się tegoroczne żniwa. Dziś w dużym stopniu prowadzone przy pomocy wydajnych, nowoczesnych, zachodnich maszyn. Nadal jednak sporo można spotkać tych czerwonych lub żółtawych charakterystycznych kombajnów sprzed dekad. Bizon był obiektem marzeń. Napisano nawet o nim piosenkę! Wcześniej jednak zboża ścinano sierpem i kosą. Zaglądamy do archiwalnych zdjęć z lat międzywojennych, powojennych i lat 70. XX wieku, aby powspominać, jak wyglądały żniwa przed laty. 📢 Oczyszczają ścieki wykorzystując rośliny i słońce Powstała pierwsza innowacyjna zero-energetyczna, hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków w regionie. Jest to sposób naukowców na skuteczną ochronę zasobów wodnych, funkcjonujący w zgodzie z przyrodą i oparty na wykorzystaniu jej zasobów.

📢 Promesy dla ponad osiemdziesięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Rozsypał się worek z darami. 84 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego otrzymały promesy na zakup sprzętu i wyposażenia. Przyznano je w ramach programu „Mały Strażak”. 📢 Wspaniała cerkiew w Radrużu: skarb kultury polskiej i światowej To najstarsza i jedna z najlepiej zachowanych, drewnianych cerkwi grekokatolickich w Polsce. Owa monumentalna, wpisana na listę UNESCO świątynia w Radrużu (to miejscowość oddalona o kilka kilometrów od Horyńca Zdroju) pod wezwaniem świętej Paraskewy – czasami zwana jest także katedrą lub drewnianym soborem. Powstała w 1583 roku. Jest zachwycająca. Zachowało się także jej unikatowe otoczenie. 📢 GKS Ogniwo Wierzbica jest w IV lidze. To zasłużony awans. Zobacz zdjęcia z meczu To był szczególny dzień dla piłkarzy i sympatyków Gminnego Klubu Sportowego Ogniwo Wierzbica. Podczas sportowego święta zorganizowanego 17 czerwca na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle rozegrany został mecz 26 kolejki chełmskiej klasy okręgowej pomiędzy GKS Ogniwo Wierzbica a KS Znicz Siennica Różana, w którym gospodarze pokonali rywali aż 8:0 i tym samym zdobyli mistrzostwo ligi okręgowej oraz wywalczyli awans do IV ligi.

📢 Trzecioligowcy z grupy IV zakończyli sezon 2022/23. Chełmianka rzutem na taśmę zapewniła sobie utrzymanie Najważniejsze fakty zakończonego trzecioligowego sezonu w grupie IV, to awans Stali Stalowa Wola, spadek Korony II Kielce, Wisły Sandomierz, Lublinianki i ŁKS Łagów. Przed degradacją w ostatniej serii gier uratowała się Chełmianka, natomiast Avia Świdnik zakończyła rozgrywki na pozycji wicelidera. 📢 To był romantyczny wieczór z poezją i malarstwem Urszuli Bydlińskiej w Pawłowie. Zobacz zdjęcia Urszula Katrzyna Bydlińska spotkała się w miniony piątek z mieszkańcami Pawłowa w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zaprezentowała swój najnowszy tomik wierszy oraz swoje obrazy.

📢 Trwają prace remontowe w gminie Leśniowice. Zobacz zdjęcia W minionym tygodniu rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku komunalnego w Kumowie Majorackim oraz świetlicy w Majdanie Leśniowskim. Trwa także budowa świetlicy wiejskiej w Dębinie w gminie Leśniowice.

📢 Malarze i rzeźbiarze przyjadą do Wierzbicy na miedzynarodowy plener Od 26 czerwca 1 lipca w gminie Wierzbica odbędzie się Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski im. Stanisława Dobrowolskiego Wierzbica 2023. Jest to już dwudziesta czwarta edycja imprezy, która organizowana jest od 2000 r. Temat przewodni tegorocznego pleneru to „Wierzbica - nasza mała ojczyzna”. 📢 Noc Świętojańska i „Dziejba Leśna” w zamojskim Parku Miejskim To dawne, słowiańskie święto wiązano z letnim przesileniem Słońca. Jego głównymi bohaterami były kiedyś żywioły: wody i ognia. Wierzono, że mają one oczyszczającą moc. To było też święto miłości. W Zamościu obchody tych dawnych, słowiańskich obrzędów zorganizowano w sobotę (17 czerwca): w miejscowym Parku Miejskim. 📢 To był pierwszy charytatywny piknik PsyWitanie Lata w Chełmie. Zobacz zdjęcia Po raz pierwszy w Chełmie odbył się w sobotę charytatywny piknik PsyWitanie na terenie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Pomimo padającego z rana deszczu na piknik przybyli mieszkańcy, a w szczególności miłośnicy psów. Część imprezy odbyła się pod dachem biblioteki.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

iPolitycznie - J. Krajewski o powrocie J. Kaczyńskiego do rządu