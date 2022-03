Podsumowanie II edycji programu edukacyjnego #DobraRobotaChallenge. Wśród zwycięzców Świetlica Środowiskowa z Chełma

Pierwsza praca – jak ją zdobyć i co warto wiedzieć przed wyborem danego zawodu? To istotne pytania, które zadają sobie młodzi ludzie jeszcze w trakcie edukacji. Aby wesprzeć te życiowe decyzje, Fundacja “Wawel z Rodziną” przygotowała dla dzieci i młodzieży kolejną edycję programu edukacyjnego pod nazwą #DobraRobotaChallenge, zachęcającego młodzież do planowania swojej ścieżki zawodowej oraz przygotowania się do podjęcia pierwszej pracy.

Do II edycji programu dołączyło blisko 70 placówek opieki dziennej i całodobowej. W ramach akcji rozstrzygnięty został również konkurs, w którym do zdobycia były słodkie upominki marki Wawel.

W ramach programu edukacyjnego fundacja przygotowała scenariusze pięciu lekcji: Otwartość, Kompetencje Zawodowe, Doświadczenie, Rozmowa Kwalifikacyjna oraz Pierwszy Dzień w Pracy. Podczas zajęć młodzież otrzymała cenne wskazówki, jak przygotować się do podjęcia pierwszej pracy oraz jak odnaleźć się w nowym otoczeniu i sytuacji. Dodatkowo podopieczni placówek oraz wychowawcy mogli korzystać z materiałów filmowych, w których znane osoby opowiadają o specyfice i tajnikach swojego zawodu. Filmy można znaleźć na portalu Facebook, wpisując hasztag #dobrarobotachallenge.