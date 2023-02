Dawni i obecni mieszkańcy Wojsławic opowiadają… Nowa wystawa w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Dzięki zainstalowanym w Izbie Tradycji Ziemi Wojsławickiej ekranom multimedialnym odwiedzający wystawę mogą zapoznać się z bogatą kolekcją fotografii archiwalnych i dokumentów związanych z dziejami Gminy Wojsławice. Zebrane też zostały historie mówione, które stanowić mogą wręcz gotowe scenariusze do powieści czy filmów.

Wojsławice to dawniej miasteczko trzech kultur. To tutaj żyli ze sobą wyznawcy prawosławia, katolicy i Żydzi. Przed II wojną światową Wojsławice liczyły ok. 3200 mieszkańców - Polaków, Żydów i Ukraińców. Wielokulturowość Wojsławic jest wciąż pielęgnowana. Potwierdzeniem tego są zachowane i odnowione zabytki - synagoga, kościół rzymsko-katolicki i prawosławna cerkiew.

Wernisaż wystawy "Historie rodzinne. Ziemia Wojsławicka w opowieściach dawnych i obecnych mieszkańców" odbędzie się w piątek 24 lutego o godz. 16.00 w Izbie Tradycji Zemi Wojsławickiej ( budynek dawnej synagogi, Rynek 20A, Wojsławice)