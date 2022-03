Chełm. Hotel Duet pomaga i potrzebuje pomocy. Sprawdź jak możesz dołożyć swoją cegiełkę

– Zwracamy się do Was jako właściciele, pracownicy i społeczność Hotelu Duet w Chełmie - pierwszym polskim mieście na Lubelszczyźnie - na drodze z Kijowa Łucka, Kowla i wielu innych miast przez przejście graniczne w Dorohusku w stronę naszego kraju i całej Europy – apelują pracownicy Duetu.

Personel i wolontariusze od czwartku mieli ręce pełne roboty.

– Udostępniliśmy bezpłatnie nasze pokoje hotelowe, otworzyliśmy podwoje dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Staliśmy się swoistym centrum sterowania pomocą, hubem, do którego mieszkańcy Chełma przynoszą potrzebne produkty, dary, żywność, środki higieny osobistej, koce i wszystko to, co potrzebne jest uchodźcom. Segregujemy je, pakujemy i przesyłamy wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna – do specjalistycznych ośrodków, DPS, na granice w Dorohusku, Dołhobyczowie i Zosinie – czytamy w apelu na profilu społecznościowym hotelu.