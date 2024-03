Biłgoraj. Powstaną warsztaty dydaktyczne. Na razie przygotowywany jest projekt

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje projekt budynku przeznaczonego na warsztaty dydaktyczne. Wiadomo, że zagospodarowany zostanie także teren wokół niego. Powstaną tam chodniki, ogrodzenie itd. To ważne nie tylko dla uczniów. W budynku będą mogły w przyszłości odbywać się zajęcia z mechaniki i diagnostyki pojazdów czy egzaminy zawodowe dla uczniów. Wydzielona zostanie także pracownie wyposażona m.n. w podnośniki oraz powstaną zaplecza dydaktyczne.

„Każda pracownia wyposażona będzie w wyciągi spalin oraz kanalizację ściekową podłogową, a wszystkie zaplecza przyległe do pracowni wyposażone w punkt sanitarny, pomieszczenie jadalni dla uczniów, pokój nauczycieli z przyległym sanitariatem i zapleczem socjalnym, pomieszczenie magazynowe na narzędzia warsztatowe, pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie sprężarki wraz z rozprowadzeniem instalacji sprężonego powietrza do każdego stanowiska z podnośnikiem oraz do punktów odbioru na ścianach” – czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.