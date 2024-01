Siedliszcze. Przeżyli pół wieku razem. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia

Złote gody to najważniejsza rocznica ślubu – 50 lat u boku ukochanej osoby to nie tylko powód do świętowania, ale przede wszystkim do dumy i radości.

W uroczystości oprócz jubilatów i ich rodzin uczestniczyli również zaproszeni goście - poseł RP Krzysztof Grabczuk oraz senator RP Józef Zając.

Po złożeniu życzeń wspaniałym jubilatom burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik wręczył listy gratulacyjne i medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali je:

Maria i Marian Bancarz

Władysława i Stanisław Denis

Janina i Kazimierz Franczak

Halina i Mieczysław Iwaniuk

Teresa i Eugeniusz Kruk

Alina i Stanisław Kraska

Anna i Kazimierz Łukasik

Wanda i Stanisław Marchewka

Teresa i Jerzy Młynarczyk

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z tej uroczystości.