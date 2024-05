Przegląd prasy z Chełma. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.05.2024

Trwają przygotowania do Festiwalu Mikołaja Reja w Siennicy Różanej. Będzie to pierwszy w Polsce festiwal, poświęcony ojcu polskiej literatury i odbędzie się z udziałem m.in. jego pra pra prawnuka.

Opinie o maturze z angielskiego pojawiają się już w mediach społecznościowych. Zdający co roku oceniają ten egzamin jako najłatwiejszy z trzech obowiązkowych testów. Podobnie jest tym razem. Maturzyści zakończyli pisanie egzaminu o godz. 11.00 i dzielą się wrażeniami. Okazuje się, że język angielski był jednym z łatwiejszych przedmiotów. „Łatwiutkie to było”, Jak nie będę miała 90 proc. lub więcej to się mocno zdziwię” – piszą maturzyści.