Prasówka z Chełma 27.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Festyn zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Chełmie, przyciągnął całe rodziny do Parku Międzyosiedlowego "Polan". Chociaż dokuczał upał dzieci bawiły się doskonale.

To wydarzenie odbywa się w niedzielę (26 maja) ma miejscowym Rynku Wielkim. Warto się tam wybrać. Swoje wyposażenie prezentują: wojsko, policja, Służba Celno-Skarbowa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Służba Więzienna.

Zygmunt Klukowski, lekarz, społecznik i kronikarz ze Szczebrzeszyna został zaproszony na III Zjazd Historyków i Filozofów Medycyny, który w dniach 15-16 maja 1926 r. miał odbywać się w Poznaniu. Wyjechał tam 12 maja. W pociągu spotkał pułkownika Władysława Bończę-Uzdowskiego (ur. w 1887 r.). W latach 1914-1916 służył on w Legionach Polskich, a następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1926 r. został dowódcą 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu (w 1928 r. został awansowany na generała brygady: w Zamościu pozostał do 1939 r.). Pułkownik był ważną i znaną postacią w naszym regionie. To początek opowieści o przewrocie majowym.