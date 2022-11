70-latka chciała spotkać się z angielskim żołnierzem. Straciła kilkanaście tysięcy złotych

W miniony piątek (4 listopada) do dyżurnego chełmskiej komendy zgłosiła się 70-letnia mieszkanka, która poinformowała o oszustwie. Z jej relacji wynikało, że w pierwszych dniach października przez Internet nawiązał z nią kontakt mężczyzna podający się za angielskiego żołnierza stacjonującego na misji pokojowej w Somalii.

– W trakcie tej korespondencji, pod pretekstem osobistego spotkania, poprosił ją o stawiennictwo w otrzymaniu urlopu. Aby przyjazd ten doszedł do skutku, seniorka na jego prośbę dokonała też kilku przelewów na łączną kwotę ponad 13 tysięcy złotych. Kiedy jednak okazało się, że potrzebny jest do tego celu prywatny odrzutowiec, nabrała podejrzeń, że może to być oszustwo – mówi kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.