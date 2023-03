Znamy mistrzów w szachach z powiatu chełmskiego. (ZDJĘCIA)

Wyniki zawodów:

Kategoria Open:

1. Bartosz Lipiak – Leśniowice - 7,0 pkt

2. Konrad Blacha - Leśniowice - 5,5 pkt

3. Michał Dragan - Wierzbica - 5,5 pkt

Juniorzy do lat 18:

1. Bartosz Lipiak - Leśniowice - 7,0 pkt

2. Konrad Blacha - Leśniowice - 5,5 pkt

3. Mikołaj Drozd - Chełm - 5,0 pkt

Juniorki do lat 18:

1. Julia Bernatek - Leśniowice - 3,0 pkt

2. Martyna Być - Wojsławice - 3,0 pkt

3. Lena Pietrasiuk - Strupin Duży - 3,0 pkt

Juniorzy do lat 12:

1. Hubert Kowiński - Chełm - 3,5 pkt

2. Jakub Krystynek - Białopole - 3,0 pkt

3. Kacper Stępień - Chełm - 2,0 pkt

Juniorki do lat 12:

1. Oliwia Grabarczuk - Wojsławice - 3,0 pkt

2. Kornelia Panasiuk - Wojsławice - 3,0 pkt

3. Victoria Ilasz - Chełm - 2,5 pkt