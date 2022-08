Zmiana w zarządzie chełmskiej spółki MPGK. Nowy prezes ma szereg zadań do spełnienia

Tomasz Pomiankiewicz pełnił funkcje prezesa MPGK od maja 2021 roku. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego nagle Marcina Czarneckiego.

- Powodem tej decyzji była utrata zaufania do prezesa, zastrzeżenia co do jakości oraz efektywności pracy, brak realizacji inwestycji, które mogłyby podnieść poziom zlecanych Spółce zadań, a także negatywna prognoza bilansu finansowego Spółki na koniec 2022 roku - informuje Damina Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.