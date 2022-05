Zawodnicy Dragona Chełm z sukcesami podczas ogólnopolskich mistrzostw

Ogólnopolskie Mistrzostwa LOK to impreza z wieloletnią tradycją.

- Z pewnością są to znakomite zawody dla młodych sportowców, którzy dopiero poznają, jak mniej więcej wygląda strzelanie wyczynowe. Są to też jedne z większych zawodów dla juniorów młodszych i młodzików co do których można zawsze liczyć, że przyjedzie krajowa obsada skłonna zawalczyć o medale - mówi Seweryn Jezierski z Dragona Chełm.