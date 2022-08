Zalew Żółtańce w niedzielne popołudnie tętnił życiem. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Nad zalewem Żółtańce w lecie chętnie wypoczywają całe rodziny. Nie inaczej było w minioną niedzielę. Chociaż po upalnej sobocie, temperatura w niedzielę spadła do 24 st. C. to jednak woda była ciepła i nie brakowało amatorów kąpieli.