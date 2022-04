Wycieczki rowerowe do 67 km od Chełma. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Chełma

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Chełma, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Chełmie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 17 kwietnia w Chełmie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 99,68 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 082 m

Suma zjazdów: 1 042 m

Trasę dla rowerzystów z Chełma poleca Slawekk

Wyjechaliśmy rano z Lublin pociągiem do Gródka Szlacheckiego. Trasa wyznaczona przy pomocy gps omijała asfalt i wiodła nas przez wspaniałe łąki, lasy i intensywnie kolorowe pola, cały czas wśród śpiewu ptaków. Trzy razy musieliśmy pchać rowery przez piasek, odcinki po kilkanaście metrów.

Nawiguj