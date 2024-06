Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zobacz, gdzie można głosować w Chełmie

Co to jest Parlament Europejski?

Budynek Biblioteki Pedagogicznej

Budynek Chełmskiego Domu Kultury

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego

Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa nr 1

Budynek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 10

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 11

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 14

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 15

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 8

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6

Budynek Szkoły Policealnej-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych

Budynek Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych

Budynek Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Budynek Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Przedszkole Montessori ToTu

Wentek (budynek po dawnym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych)

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

