Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pełna lista lokali wyborczych w gm. Wierzbica

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Lista lokali wyborczych w gm. Wierzbica

Budynek po byłej szkole w Wólce Tarnowskiej

Budynek szkoły w Święcicy

Centrum Aktywności Lokalnej w Ochoży

Urząd Gminy Wierzbica

Wiejski Dom Kultury w Busównie

Wiejski Dom Kultury w Chylinie

Wiejski Dom Kultury w Olchowcu

Wiejski Dom Kultury w Pniównie

Wiejski Dom Kultury w Syczynie

Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy

Głosowanie w wyborach europejskich

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.