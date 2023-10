Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Chełm? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Zarzecze 9A, 22-106 Zarzecze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Chełmska 14A, 22-105 Okszów-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Nowiny 101, 22-105 Nowiny numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Chełmska 35, 22-105 Okszów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Stołpie 11, 22-151 Stołpie numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Staw 72, 22-151 Staw numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Metalowa 89, 22-100 Żółtańce-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wiosenna 4, 22-100 Pokrówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Strupin Duży 122, 22-100 Strupin Duży numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Depułtycze Królewskie 13C, 22-100 Depułtycze Królewskie numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Balladyny 5, 22-151 Janów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Gminna 18, 22-100 Pokrówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Uher 32, 22-100 Uher numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Pogodna 64, 22-100 Zawadówka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Parypse 14b, 22-151 Parypse numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Nowosiółki 6d, 22-151 Nowosiółki numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Horodyszcze 43b, 22-151 Horodyszcze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Depułtycze Królewskie-Kolonia 18, 22-100 Depułtycze Królewskie-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Rożdżałów 118a, 22-100 Rożdżałów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Żółtańce 44b, 22-100 Żółtańce numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Zagroda 35 B, 22-100 Zagroda numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Weremowice 38, 22-100 Weremowice numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Strupin Mały 17, 22-100 Strupin Mały numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Stare Depułtycze 10b, 22-100 Stare Depułtycze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Sportowa 18, 22-100 Srebrzyszcze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Każdy z mieszkańców jest przypisany do odpowiedniego lokalu wyborczego, na podstawie jego miejsca zameldowania. Co jednak w sytuacji, gdy w dniu wyborów będziemy przebywać gdzie indziej i nie będziemy mogli tam zagłosować. Wówczas jest kilka opcji: