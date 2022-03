Wojtek z Sawina ma szanse znowu chodzić. Pomożesz mu stanąć na nogi?

Wojtek jest młodym chłopakiem, który cieszył się życiem. Tego listopadowego dnia Wojtek, jak co dzień jechał do pracy, gdzie od niedawna zatrudniony w jednej z chełmskich firm. Tuż przed Sawinem, zaledwie kilka kilometrów od domu, doszło do makabrycznego wypadku.

Nagle, obok jadącego z naprzeciwka samochodu ciężarowego, pojawił się bus, który próbował wyprzedzić ciężarówkę. Wojtek nie miał wielkiego pola manewru. Zaczął gwałtownie hamować, w wyniku czego wpadł wprost pod koła TIRa. Uderzenie było tak mocne, że silnik wcisnęło do środka.

Strażacy, przez godzinę wydobywali chłopaka z samochodu. Wojtek w stanie bardzo ciężkim trafił na OIOM. Lekarze przez wiele godzin próbowali wyrwać go z bezlitosnych szponów śmierci i jakimś cudem się udało. Kilkakrotnie musieli go reanimować, bo jego serce przestawało bić. Wojtek doznał wielonarządowych obrażeń, bardzo mocne uderzenie w głowę spowodowało obrzęk mózgu, poza tym lekarze stwierdzili niedowład czterech kończyn, złamania otwarte obu nóg oraz obu rąk.