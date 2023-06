Wójt gminy Wierzbica z wotum zaufania i absolutorium

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła dyskusja nad „Raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2022 rok”, który opisuje sytuację społeczno-gospodarczą gminy w roku 2022 oraz podsumowuje działania zrealizowane przez tutejsze władze.

- Serdecznie dziękuję za wotum i absolutorium i za okazane zaufanie, to jest również wyraz zaufania do tego co ja robię, ale też Państwo to firmujecie. Jeszcze raz serdeczne podziękowania, to wszystko jest możliwie dzięki zaufaniu i pracy radnych, ale również instytucji i społeczników zaangażowanych w życie naszej gminy - dziękowała podczas sesji Bożena Deniszczuk wójt gminy Wierzbica.