Włodawa. Ukradł samochód spod posesji właściciela. Zamknął się w środku i urządził sobie drzemkę

W czwartek (8 czerwca) do włodawskiej komendy zgłosił się 35-latek, któremu skradziono pojazd dostawczy marki Peugeot Partner z jego własnej posesji. Gdy podjechał pod swój dom i wszedł do środka, wystarczyła chwila nieuwagi, którą wykorzystał znany już policjantom 22-letni złodziej. Już kolejnego dnia funkcjonariusze odnaleźli na niezamieszkałej i zakrzaczonej posesji w gminie Włodawa utracony pojazd. W środku zastali śpiącego złodzieja. Mężczyzna zamknął się w środku.

– Został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży. Skradziony pojazd tego samego dnia wrócił do właściciela. Jest to już kolejna kradzież na koncie 22-latka, bo kilka dni wcześniej ukradł on samochód marki Renault Laguna, a wcześniej rowery. Wszystkie skradzione pojazdy zostały odzyskane przez włodawskich policjantów i wróciły do właścicieli – mówi podinsp. Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.