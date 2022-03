Włodawa. Sprawdź jak obchodzono Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zobacz zdjęcia

Zajęcia prowadziły instruktorki Klubu Sportowego „Strefa Kobiet” we Włodawie. Ponad 50 Pań wytworzyło niezwykły klimat i cudowną atmosferę. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do grupowego treningu oraz do wspólnych rozmów i konsultacji z trenerkami fitness.

Osobiście życzenia i kwiaty przekazał Paniom Burmistrz Włodawy, a organizator zadbał o uzupełnienie węglowodanów i białek po treningu. Wydarzenie adresowane było również do gości zza wschodniej granicy, których obecna sytuacja zmusiła do wyjazdu z własnego kraju.