Wiceminister Paweł Wdówik w Chełmie spotkał się z osobami z niepełnosprawnością. Zobacz zdjęcia

- Prowadzimy bardzo dużo form terapii dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności - jest to terapia artystyczna, muzykoterapia, trening kulinarny, zajęcia w pracownii technicznej, robótki krawieckie, nauka haftu. Mamy też pracownię komputerową i fotograficzną. Uczestnicy z tych zajęć są bardzo zadowoleni, a my cieszymy się widząc jak się w nie angażują i jak pozytywnie się zmieniają - mówi dyrektor Agata Domańska.