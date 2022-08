Wernisaż kolaży Beaty Rottau-Pawełczyk i koncert w chełmskiej bibliotece

Autorka prac jest chełmianką, skończyła I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Obecnie mieszka na Śląsku, gdzie prowadzi agencję reklamową. Jak podkreśla, od zawsze była w niej ogromna potrzeba tworzenia. Artystyczną pasję realizuje w formie kolaży. Obrazy powstają spontanicznie - emanuje z nich wrażliwość i siła kobiecości. Artystka łączy ze sobą fragmenty, czasem pozornie zupełnie do siebie niepasujące, otwierające drogę nowej treści, której znaczenie każdy może odbierać subiektywnie. Twórczyni otwiera przed widzem cząstkę swojego świata, pełnego ekspresji, wyobraźni oraz kolorów i zaprasza do jego zwiedzania. Wystawa potrwa do 30 września br.

- Na uczestników wernisażu czeka przyjemna muzyczna niespodzianka - koncert znanych chełmskich muzyków, w tym Adama Białowiejskiego, Bogdana Depty, Krzysztofa "Żaby" Kostrubca i Mariusza Matery. Będzie to więc znakomite połączenie plastyki i muzyki, które dla wielu osób będzie nostalgiczną podróżą do lat młodości i sentymentalnym spotkaniem ze znajomymi - zachęcają organizatorzy.