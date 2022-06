W Rejowcu powstał pumptrack - tor rowerowy dla każdego. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu otwarty został pumptrack - to tor rowerowy dla każdego niezależnie od wieku, gdyż przeznaczony jest zarówno do jazdy rekreacyjnej jak również do profesjonalnych treningów.