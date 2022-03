W gminie Wierzbica pomagają uchodźcom materialnie i duchowo. Będzie msza święta w języku ukraińskim

Na stałe i tak jak mieszkańcy, w ramach wolontariatu, współpracuje z gminą i uchodźcami kilka osób ukraińskojęzycznych z gminy i regionu.

- Wszyscy pomagamy. Razem z wolonatariuszami pracujemy po kilkanaście godzin na dobę, również w weekendy. Wolontariusze to armia ludzi dobrych serc. Oby starczyło im sił do dalszej pomocy. Ponadto zaangażowały się także uchodźczynie - sortują odzież i prowadzą inne rodzaje wsparcia. To sprawia, że czują się potrzebne - mówi Bożena Deniszczuk wójt gminy Wierzbica.