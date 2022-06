Various Manx i Roksana Węgiel gwiazdami tegorocznych Chmielaków

Pierwszego dnia Chmielaków Krasnostawskich wystąpi Varius Manx & Kasia Stankiewicz, będzie to dokładnie 19 sierpnia o godz. 20:30 na Scenie Rynek – Lato na Maxxxa.

Powrót Kasi Stankiewicz do zespołu Varius Manx z okazji obchodów 25-lecia zespołu był bardzo wyrazistym momentem w życiu zespołu oraz bardzo zauważalnym na rynku muzycznym. Rok 2016 to pasmo niekończących się sukcesów. Znakomity odbiór jubileuszowej trasy koncertowej, cały worek nagród przywieziony z Festiwalu Opolskiego, bardzo dobrze przyjęty wspólny utwór „Ameryka” oraz fantastyczny odbiór fanów scementowały współpracę na kolejne lata.

Historia zespołu Varius Manx piszę się dalej... Po 21 latach od rozstania zespołu z Kasią Stankiewicz, i po 7 latach od ostatniego albumu zespół powraca w najlepszej możliwej kondycji i zabiera słuchaczy prosto do serca lasu. Powstaje nowy album zespołu „ENT” - owoc wspólnej pracy ludzi, którzy odważyli się "wejść do tej samej rzeki" - a to zdarza się niezwykle rzadko. Premiera krążka odbyła się 13 kwietnia 2018. Na albumie ENT możemy usłyszeć piękne, hipnotyzujące melodie, które zostały ubrane w poetyckie teksty Kasi Stankiewicz. W większości kompozycji muzykom towarzyszył kwartet smyczkowy.