Unikalna wystawa Moniki Trypuz w chełmskim muzeum

Projekt „Flashback – kadr pamięci” Moniki Trypuz to instalacja artystyczna z dziedziny sztuk wizualnych. Ma ona formę wystawy, na której przedstawione zostaną utkane przez artystkę tkaniny tkane techniką pereboru podlaskiego oraz wyświetlane będą nagrania video, dotyczące osobistych historii osób, które wzięły udział w projekcie.

Instalacja nawiązuje do sztuki partycypacyjnej, w której odbiorca dostaje możliwość wejścia w interakcję z doświadczeniami osób przedstawionych na nagraniach, „przejrzenia się” w nich i odkrywania nowych znaczeń własnych przeżyć. Forma instalacji nawiązuje do ikonostasu odwołując się do etymologii tego słowa (gr. eikon - obraz, stasis - miejsce, pozycja) i definiując flashback jako usytuowanie obrazu osobistej historii w pamięci. Odwołanie do symboliki ikonostasu w ujęciu artystki stanowi również próbę poszukiwania dialogu miedzy Wschodem a Zachodem w kontekście religijnym.

Zastosowanie pereborów nawiązuje do wielokulturowych tradycji wschodniej Polski, a fakt wykorzystywania tej techniki tkackiej przez mieszkańców należących zarówno do wschodnich jak i zachodnich wyznań chrześcijańskich pozwala na uznanie tych tkanin za pomost łączący ludzi o odmiennych tradycjach kulturowych.

Monika Trypuz, urodzona w 1981 roku w Chełmie. Warszawską Akademię Sztuk Pięknych ukończyła z wyróżnieniem rektorskim, uzyskując dyplom w dwóch specjalnościach: Grafika Warsztatowa (pod kierunkiem prof. Rafała Kochańskiego) oraz Ilustracja i Grafika Wydawnicza (pod kierunkiem prof. Błażeja Ostoi Lniskiego). Od 2005 roku magister Matematyki (KUL w Lublinie). Graficzka, ilustratorka współpracująca z wydawnictwami i instytucjami kultury.