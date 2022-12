Uczą się pisania ikon przy chełmskiej cerkwi. Zobacz zdjęcia

Zajęcia prowadzi Wiesław Trzpis z Bielska Podlaskiego. Prowadził już podobne zajęcia w Warszawie i w Krakowie. Są to zajęcia w systemie seminaryjnym. Instruktor pokazuje jak należy działać, omawia różne techniki, a cała reszta to praca domowa. W tym roku zadaniem dla zaawansowanych słuchaczy jest Matka Boska Chełmska, pisana na płótnie.

- W tej twórczości liczą się dobre chęci i upór – mówi Wiesław Trzpis. - Pisanie ikon to mniej sztuka, a bardziej rzemiosło, a tego przy dobrych chęciach można się nauczyć.

Chełmska Akademia Ikony to inicjatywa ks. Jarosława Szczura proboszcza Parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie. On też udostępnił pomieszczenia w Domu Parafialnym. Pomysł okazał się trafiony. Od początku akademia cieszy się powodzeniem. Co roku przybywa chętnych chociaż nauka jest płatna. Czesne wynosi 250 zł. miesięcznie.