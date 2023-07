Trzydniowe obchody 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Zakończą się 11 lipca w rocznicę „Krwawej Niedzieli”. Zobacz zdjęcia

Sobotnie uroczystości

W sobotę odbyły się: bieg ulicami Chełma na symbolicznym dystansie 1943 m, odsłonięcie skweru im. Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej skweru przy ul. Gdańskiej z udziałem ministra edukacji Przemysława Czarnka.

- Skwer jest pierwszym takim miejscem w Polsce, w którym będzie można podjąć refleksję, m.in. na temat życia człowieka i systemu wartości – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Następnie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbywały się wykłady, spotkania z rodzinami wołyńskimi i otwarto wystawę „Niedokończone msze wołyńskiej”.

Kulminacyjnym momentem sobotnich obchodów była prezentacja koncepcji oraz wizualizacji Centrum Prawdy i Pojednania - Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Był to podniosły moment, ponieważ decyzja o utworzeniu instytucji zapadła, a chełmski samorząd stał się właścicielem nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 102. Zgodnie z ustaleniami i przyjętym harmonogramem Centrum ma powstać do 2027 roku. Muzeum będzie miało kilka symbolicznych i ważnych miejsc. Będzie to Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej, dąb, który będzie symbolem pojednania, skwer upamiętniający sprawiedliwych Ukraińców, a także pomnik patrona. (wizualizacja w galerii).