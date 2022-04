Trwa przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach. Zobacz zdjęcia

Moje Ciepło 2022. Wiemy, kiedy ruszają rządowe dopłaty do pomp ciepła. Kto może otrzymać nawet 21 tys. zł?

Program Moje Ciepło to nowy rządowy pomysł na wspieranie ekologicznego ogrzewania. Do uzyskania jest nawet 21 tys. zł na zakup pompy ciepła do domu...