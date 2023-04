Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Do służby w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej przyjmowani są zarówno mężczyźni jak i kobiety. fot.

Co najmniej 100 nowych funkcjonariuszy planuje przyjąć w tym roku Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Aktualnie trwa nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

Dla kogo jest służba w NOSG?

- Szukamy osób uczciwych, sumiennych i zmotywowanych do podjęcia służby dla naszego kraju. Dyscypliny naukowe szczególnie predysponujące do służby w Straży Granicznej to: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, wychowanie fizyczne, informatyka czy nowoczesne technologie - informuje plut. SG Rafał Król Zespół Prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej wysoko ocenianymi walorami są: umiejętność autoprezentacji (sposób wyrażania i formułowania myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, kultura osobista, obycie społeczne, elokwencja);

silna motywacja do podjęcia służby (wiedza o Straży Granicznej, poziom aspiracji zawodowych kandydata, otwartość na doskonalenie zawodowe, dyspozycyjność). Kryteriami uprawniającymi do uzyskania wyższej liczby punktów na rozmowie rekrutacyjnej są m. in.: posiadane wykształcenie specjalistyczne, prawo jazdy kat. A i B, patent sternika motorowego, uprawnienia trenera lub instruktora sportowego, odbyte szkolenia przydatne w służbie, takie jak: kurs strzelecki, udzielania pierwszej pomocy, wspinaczkowy, płetwonurka.

- Premiujemy również certyfikaty językowe, doświadczenie nabyte w trakcie służby/pracy w innych formacjach mundurowych oraz osiągnięcia naukowe i sportowe. Jednocześnie jesteśmy otwarci na absolwentów różnych kierunków studiów, a posiadane wykształcenie średnie również nie przekreśla szans kandydata na powodzenie w rekrutacji - podkreśla plut. SG Rafał Król.

Mnóstwo możliwości rozwoju

Służba w NOSG to stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w interesujących kandydata dziedzinach. To również perspektywy rozwoju osobistego oraz możliwość wyboru specjalizacji (np. ekspert od fałszerstw dokumentów, specjalista ds. cudzoziemców, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik czy funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalnych lub przewodnik psa służbowego).

Ile można zarobić?

Jak informuje NOSG funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera, a jego wynagrodzenie wynosi w przypadku:

funkcjonariusza do 26 roku życia (zwolnionego z podatku dochodowego) – ok. 5465 zł netto;

funkcjonariusza po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 5074 zł netto. Służba w Straży Granicznej gwarantuje konkurencyjne, podlegające okresowej waloryzacji zarobki, rosnące stosownie do wysługi lat, awansów, zajmowanego stanowiska oraz nabywanych kwalifikacji. To również bonusy finansowe, m. in.: prawa emerytalne po 25 latach służby, coroczna trzynasta pensja,tzw. „mundurówka” w kwocie ponad 2 tys. zł netto, dopłata do urlopu wypoczynkowego, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe.

Wymogi formalne przyjęcia do służby

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Aktualnie dla kandydatów do służby brak górnych limitów wiekowych.

Jak wygląda procedura rekrutacyjna?

Pierwszy etap rekrutacji obejmuje: przyjęcie od kandydata do służby kompletu wymaganych dokumentów, wstępną rozmowę kwalifikacyjną oraz testy psychologiczne. W kolejnym etapie kandydat na funkcjonariusza przystępuje do 2 testów pisemnych: z wiedzy ogólnej oraz znajomości wybranego języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku powodzenia, kandydat kierowany jest na badanie psychofizjologiczne (tzw. wariograf) oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez Rejonową Komisję Lekarską.

Dokumenty od kandydatów do służby w Straży Granicznej, przyjmowane są w siedzibie NOSG w Chełmie, przy ul. Trubakowskiej 2, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. (82) 568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG: https://www.bip.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/s06/rekrutacja-do-nosg/4390,Informacje-dotyczace-naboru-do-sluzby.html

