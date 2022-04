Trasy rowerowe do 67 km od Chełma. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Wycieczki rowerowe w okolicy Chełma

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Chełma, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Chełmie ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 01 maja w Chełmie ma być 16°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Krasnobród nr 1 Z biegiem Wieprza

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,74 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 539 m

Suma zjazdów: 593 m

RowerempoRoztoczu poleca trasę mieszkańcom Chełma

Wycieczka rozpoczyna się na ul. Spokojnej, tuż obok Sanktuarium. W całości oznakowana kolorem niebieskim. Trasa dość łatwa. Nawierzchnia dróg jest ogólnie dobra. Ze względu na występowanie odcinków drogi gruntowej miejscami lekko piaszczystej, a po opadach błotnistej zalecany jest przejazd rowerem MTB lub trekkingowym. Na odcinku pomiędzy Bondyrzem a Trzepiecinami oraz pomiędzy Obroczą a Zwierzyńcem jest droga gruntowa, miejscami piaszczysta.

