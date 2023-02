TOP 10. Oto najlepiej oceniane kwiaciarnie w Chełmie według opinii w Google

Jakie kwiaty kupić na Walentynki ?

Piękny bukiet to zawsze dobry pomysł na prezent. Ważny jest gatunek kwiatów, kolor, a nawet to ile kwiatów jest w bukiecie. Jednak jeśli kobieta kocha jakiś rodzaj kwiatów, to nie będzie się zastanawiała nad ich symboliką, tylko po prostu ucieszy się z bukietu.

Co oznaczają poszczególne gatunki kwiatów?

Kolor kwiatów też ma znaczenie

Czerwony kolor to gorące uczucia, a żółty to oznaka sympatii i przyjaźni, choć z kolei żółte róże symbolizują zazdrość, a żółte goździki pogardę. Kolor biały oznacza czystość i niewinność. Kwiaty różowe to delikatność i wdzięczność, fioletowe są symbolem żalu, zapomnienia oraz smutku. Jeśli dasz swojej drugiej połowie kwiaty w kolorze fioletowym - oznacza to koniec miłości. Pomarańczowe kwiaty oznaczają sympatię, ale również niepewność co do charakteru naszych uczuć.