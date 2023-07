Tomasz Kaźmierczak odwołany ze stanowiska chełmskiego pogotowia

- Ponadto Tomasz Kazimierczak jako dyrektor zarówno w poprzednim, jak i bieżącym roku, nie przestrzegał obowiązujących go procedur związanych z kierowaniem Stacją - argumentuje swoją decyzję zarzad województwa.

- Przyczyną odwołania Tomasza Kazimierczaka ze stanowiska Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest utrata zaufania Zarządu Województwa Lubelskiego spowodowana m.in. nieprawidłowościami, które zostały ustalone w trakcie kontroli doraźnej za okres od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2022 r., przeprowadzonej decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego za okresie od 1 grudnia 2022 do 13 stycznia 2023 roku - czytamy w nadesłanej informacji Biura Prasowego Kancelarii Marszałka.

Tomasz Kaźmierczak w chełmskim pogotowiu pracował od 12 lat. O jego odwołaniu mówiło się już od dłuższego czasu. Kazimierczak jest miejskim radnym z PO w Chełmie, a Stacja Ratownictwa Medycznego podlega marszałkowi z PiS. Chociaż Rada Społeczna chelmskiego pogotowia pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka o odwołaniu dyrektora, to jednak podczas głosowania na sesji RM Chełm większość radnych zagłosowała za pozostawieniem go na tym stanowisku. Ostateczna decyzja należała jednak do marszałka, który zdecydował o jego odwołaniu.