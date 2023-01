To niezwykła w swoim wyrazie i pierwsza w Chełmie wystawa prac Anity Graboś. Zobacz zdjęcia z wernisażu

- Dekoracyjność to widok z planu odległego, wystarczy zbliżyć się i skupić na szczegółach, by odkryć, że zwykła kolejka jedzie w podróż bez początku i końca w towarzystwie anioła i tylko grupka gapiów jeszcze do niej nie wsiadła, że znak nieskończoności wypełniają ludzkie istoty, że zmienia się on w jakąś kosmiczna karuzelę, taniec życia i śmierci. Jej prace są bliskie literaturze. Niektóre można przyrównać do nowel, czy wręcz powieści - stwierdza Witold Graboś.