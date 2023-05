To ma być wizytówka Chełma. Budowa nowoczesnego biurowca na terenie byłego dworca PKS coraz bliżej

Wcześniej Urząd Miasta Chełm wydał spółce Fabryka pozwolenie na budowę, a 16 maja nastąpiło protokolarne przekazanie terenu dawnego dworca PKS, w którym uczestniczyła Sabina Bałut - dyrektor Departamentu Nieruchomości Urzędu Miasta Chełm. Oznacza to, że kolejny krok to rozpoczęcie właściwych prac budowlanych, które mają zostać zainicjowane w III kwartale tego roku.

- Inwestycja będzie realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Miasto Chełm aportem wnosi teren i 100 tys. zł. Wartość całej inwestycji to wstępnie ok. 45 mln zł. Miasto będzie mniejszościowym udziałowcem – informuje Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma.

Zapowiadana od 2 lat inwestycja nabiera rozpędu. 15 maja miasto Chełm wniosło tytułem aportu, do utworzonej w maju 2022 roku spółki pn. Fabryka Chełm Sp. z o.o. prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej - teren dawnego dworca PKS. Nieruchomość została wniesiona w celu utworzenia na terenie Chełma przez spółkę Fabryka Chełm nowoczesnego biurowca klasy A oraz dworca autobusowego. Wartość tej nieruchomości to 1 mln 600 tys. zł.

Jak wyglądał będzie nowoczesny biurowiec w Chełmie?

Jednocześnie MPGK Chełm realizuje prace związane z przebudowę znajdującej się obok Miejskiej Stacji Paliw, co w efekcie finalnym sprawi, iż centralna część naszego miasta zmieni się nie do poznania.

Nowoczesny biurowiec w Chełmie powstanie w ramach programu „Fabryka”

Cały projekt związany z budową biurowca realizowany jest wspólnie przez Miasto Chełm i warszawska spółkę Operator ARP, która należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. To wszystko powstanie w ramach programu „Fabryka”, którego założeniem jest wspieranie rozwoju miast średnich poprzez budowę budynków biurowo - usługowych.

Zgodnie z założeniem działalność w tych obiektach będą mogły prowadzić firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Muszą również spełniać one szereg kryteriów. Przede wszystkim chodzi o dobrą lokalizację, wysoki standard budynku, dostępność do usług towarzyszących i funkcji komunalnych. Nie bez znaczenia jest również dostęp do wyższych uczelni, dostępność parkingów, czy też udogodnienia dla rowerzystów.

Program Fabryka wystartował on już w takich miastach, jak: Elbląg, Włocławek, Stalowa Wola i Zamość.