To kolejny sukces I LO w Chełmie. "Czarniecki" ponownie na podium Złotych Szkół NBP. Zobacz zdjęcia z uroczystości

W uroczystej gali w Warszawie uczestniczyli: Bartłomiej Przebierowski - uczeń klasy II D i lider Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej I LO w Chełmie oraz koordynator projektu Katarzyna Stojecka - nauczyciel matematyki. Uroczystość uświetniła swoją obecnością wiceprezes NBP profesor Marta Kightley.

III edycja programu odbyła się pod hasłem: Poznajemy bank centralny. Do rywalizacji zgłosiło się aż 406 szkół, które wykonały rekordową liczbę 6337 lekcji z ekonomią, debat szkolnych i warsztatów uczniowskich z udziałem 173 530 uczestników. Do finału dotarło 311 szkół, by ubiegać się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody pieniężne. Z tego grona 126 wyróżniono nagrodami pieniężnymi.