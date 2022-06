To były szczególne obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Wierzbicy z udziałem syna Kazimierza Górskiego. Zobacz zdjęcia

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i Św. Wojciecha w Wierzbicy, podczas której poświęcony został sztandar Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego.

Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie nastapiło przekazanie nowego sztandaru dla uczniów szkoły.

- Dzisiejsza uroczystość jest szczególnym wydarzeniem w historii naszej szkoły, tak samo jak szczególnym człowiekiem był trener Kazimierz Górski, który zyskał sympatię nie tylko dzięki wspaniałym wynikom naszych piłkarzy na boisku, ale również dlatego, że był zawsze człowiekiem wielkiej skromności, zasad fair play, prostoty, uczciwej rywalizacji nie tylko w życiu sportowym. Jako patron Szkoły, stał się jej symbolem i godnym wzorcem do naśladowania dla wielu pokoleń. Dzisiaj poświęcony został nowy sztandar szkoły, który powstał we współpracy wielu osób i instytucji, a także uczniów i przede wszystkim ich rodziców i za to dziękuję wszystkim - mówiła Marzanna Jakuta dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.