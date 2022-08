To był ostatni upalny, wakacyjny piątek. Mieszkańcy Chełma i okolic szukali ochłodzenia nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia

Plaża nad zalewem Żółtańce już od rana w piątek była oblegana, podobnie jak kąpielisko gdzie mnóstwo osób szukało ochłodzenia. Tak jak każdego dnia czynna była wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz nart wodnych. Dzieci oprócz szaleństw w wodzie miały do dyspozycji plac zabaw. Część osób ceniąca czynny wypoczynek korzystała z siłowni pod chmurką.

Nad bezpieczeństwem kąpiących się jak zawsze czuwali ratownicy. Jak się okazało mieli co robić. Dzieci niezwykle dokazywały w wodzie, czesto też skakały z pomostów mimo tego, że ratownicy co chwilę ostrzegali przez megafon "Proszę nie skakać do wody". Te ostrzeżenia nie do wszystkich docierały. W związku z tym ratownicy często musieli reagować bezpośrednio.