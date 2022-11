To będzie poetycko - muzyczny wieczór w chełmskiej bibliotece

Urszula Bydlińska zaprezentuje swój tomik poetycki: „Otulam się Tobą”. Wiersze recytować będą: Małgorzata Kołodyńska, Iwona Buczek i Dorota Gołębiowska. Spotkanie uatrakcyjni występ wokalny Bogdana Kędziory oraz mini koncert chełmskiego barda Jarosława Buczka.

Podczas tego lirycznego poetycko-muzycznego wieczoru będzie można zakupić prezentowany tomik i uzyskać dedykację z autografem autorki. Wstęp wolny.

Urszula. K. Bydlińska urodziła się w Siedliszczu. Ukończyła Historię na UMCS w Lublinie. Hobbystycznie zajmuje się malarstwem olejnym oraz akwarelą. Przygodę z poezją zaczęła we wczesnym dzieciństwie pisząc wierszyki o sąsiadach, swoich pupilach – psach, a w stanie wojennym krótkie, dziecięce formy antysystemowe, które rodzice przechwytywali i ukrywali z wiadomych względów. W szkole średniej pod wpływem fascynacji polskimi i rosyjskimi poetami powstały pierwsze wiersze o tematyce uczuć. Za udział w szkolnych konkursach literackich otrzymywała nagrody i wyróżnienia, zaś w okresie studiów kilka utworów wydrukowano w tygodniku Angora. Poza nielicznymi publikacjami większość wierszy ukrywała się w czeluściach szuflady, by wreszcie za namową Joanny Pąk trafić do druku. „Otulam się Tobą...” jest debiutem literackim autorki.