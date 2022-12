To będzie niezwykle nowatorskie rozwiązanie proekologiczne, jedno z pierwszych w powiecie chełmskim

- Koncepcja budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków powstała w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. To niezwykle nowatorskie rozwiązanie proekologiczne, jedno z pierwszych w naszym powiecie. Co ważne, kwota pozyskana z PROW w wysokości prawie 5 milionów zł zabezpiecza 100 proc. wydatków kwalifikowalnych tego zadania - podkreśla Joanna Jabłońska, wójt Gminy Leśniowice. .

To bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla całej gminy. Zadanie będzie realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj” i obejmie m. in.:

- Obecnie jesteśmy jedną z najmniej skanalizowanych gmin w województwie. Mam nadzieję, że już wkrótce się to zmieni i wybudujemy nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Dzięki przemyślanej strategii rozwoju, krok po kroku realizujemy nasze założenia także w tej dziedzinie życia. Finansowanie z PROW to wsparcie, które pozwala nam iść do przodu i nadrabiać zaległości – dodaje wójt Joanna Jabłońska.