Te ulice w końcu doczekają się remontu. Teraz trzeba czekać na zakończenie przetargu

Długość odcinka objętego przedmiotem zamówienia to: od skrzyżowania z ul. Metalową do skrzyżowania z aleją Armii Krajowej oraz od skrzyżowania z aleją Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Reformacką.

Ponadto zakres prac obejmuje m.in. budowę drogi rowerowej, przebudowę mostu na rzece Uherce, oświetlenie zarówno jezdni, jak i chodników.

Termin wykonania remontu wynosi 10 miesięcy od momentu podpisania umowy z podwykonawcą.