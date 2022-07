Takiego wydarzenia nie ma nigdzie. Po dwóch latach przerwy do Holi wraca Jarmark Holeński. Zobacz zdjęcia z poprzednich lat Jolanta Masiewicz

Jeżeli chcecie poczuć prawdziwego ducha Polesia, posmakować kresowego jadła, poznać poleskie oraz wielowiekowe tradycje i obrządki to koniecznie wybierzcie się w najbliższą niedzielę, 24 lipca, na Jarmark Holeński, który po dwóch latach przerwy wraca do Holi. To wydarzenie kulturalne, religijne, międzynarodowe jakiego nie ma nigdzie.